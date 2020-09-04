«Ак Барс» – «Витязь»: шайба от конька Яруллина залетела в ворота хозяев на 51-й секунде

На стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Витязем». Идёт первый период, счёт 0:1.

Первую шайбу в составе гостей на 51-й секунде первого периода забросил защитник Егор Воронков, которому ассистировали Джастин Дэнфорт и Александр Сёмин. Шайба в ворота Адама Рейдеборна залетела от конька Альберта Яруллина.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.