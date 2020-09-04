Плотников – о матче с «Куньлунем»: есть недосказанность, много моментов не реализовали

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Плотников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).
«Есть лёгкая недосказанность, было много моментов, но не все реализовали. В следующей игре всё будем всё исправлять. Не смотрю, кто фаворит и какие ставки делают букмекеры. Мы все профессионалы, готовимся на каждую игру как на бой. Надо показывать себя в лучшем виде, тогда не будет проблем. Много удалений? Это от большого желания. Скажу даже по себе, что они более случайны. Не хочешь бить соперника, а просто хочешь выбить шайбу», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома сыграет с ХК «Сочи», а «Куньлунь» в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 6 сентября.
- 4 сентября 2020
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