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У форварда «Бостона» Вагнера диагностирована фибрилляция предсердий

У форварда «Бостона» Вагнера диагностирована фибрилляция предсердий
Хоккей / НХЛ 0

У нападающего «Бостон Брюинз» Криса Вагнера диагностировали фибрилляцию предсердий, сообщает репортёр The Athletic Флуто Шинзава в своём «твиттере».

По информации источника, диагноз 29-летнему форварду был поставлен после четвёртого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). На следующей неделе у Вагнера запланированы дополнительные анализы.

В нынешнем плей-офф Вагнер провёл 12 матчей и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-5» и 4 минутах штрафного времени.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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