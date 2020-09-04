Воробьёв – о матче с «Куньлунем»: «Металлургу» надо было всё решать в первом периоде

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).

«Пауза между играми — почти две недели — несколько сбила темп, пришлось входить в игру. Было много шансов, которые мы не реализовали, надо работать над завершающей стадией. Наши три удаления в заключительном периоде? Ситуация иная, нежели на предсезонке. Нам надо было решать самим всё в первом периоде, когда играли в большинстве. Почему не играл Вадим Антипин? Со здоровьем всё в порядке, просто были определённые моменты, мы решили заявить такой состав», – приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома сыграет с ХК «Сочи», а «Куньлунь» в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 6 сентября.