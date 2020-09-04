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Шайба Нильссона не спасла «Сочи» от поражения в матче с ЦСКА

Шайба Нильссона не спасла «Сочи» от поражения в матче с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА победил ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На девятой минуте второго периода Маркус Нильссон вывел «Сочи» вперёд. Гости недолго удерживали минимальное преимущество, в концовке периода ЦСКА отыгрался благодаря голу Константина Окулова. В третьем игровом отрезке «армейцы» забросили две шайбы, отличились Мэт Робинсон и Павел Карнаухов. Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 13 бросков и отдал результативную передачу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 7 сентября дома сыграет с казахстанским «Барысом», а «Сочи» 8 сентября в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2020, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Нильссон (Климонтов, Мироманов) – 28:37' (5x5)   1:1 Окулов (Дальбек, Мамин) – 35:31' (5x5)   2:1 Робинсон – 40:31' (5x5)   3:1 Карнаухов (Шарыченков) – 42:55' (4x5)
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