Шайба Нильссона не спасла «Сочи» от поражения в матче с ЦСКА
ЦСКА победил ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
На девятой минуте второго периода Маркус Нильссон вывел «Сочи» вперёд. Гости недолго удерживали минимальное преимущество, в концовке периода ЦСКА отыгрался благодаря голу Константина Окулова. В третьем игровом отрезке «армейцы» забросили две шайбы, отличились Мэт Робинсон и Павел Карнаухов. Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 13 бросков и отдал результативную передачу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 7 сентября дома сыграет с казахстанским «Барысом», а «Сочи» 8 сентября в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором».
- 4 сентября 2020
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