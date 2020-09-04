Тренер «Нефтехимика»: ребята не тушевались и показали неплохую игру со СКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Касаткин прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА (1:2).

«Ощущения от дебюта положительные. По большому счёту, не отличается, но напряжение и темп игры в КХЛ намного выше. Не могу сказать, когда ждать команду в оптимальном составе, это вопрос к врачам.

Ребятам сложно было стартовать в матче с более мощным соперником. Они не тушевались, скорее, не хватило игрового опыта, нацеленности на ворота, наглости в завершении. Физическая форма была не оптимальной. В составе было 11 прошлогодних выпускников «Реактора». Ребятам говорили перед матчем, чтобы не боялись, были увереннее в своих силах. У меня есть чувство удовлетворения от того, что ребята показали неплохую игру. Были моменты забить», – передаёт слова Касаткина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.