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Тренер «Нефтехимика»: ребята не тушевались и показали неплохую игру со СКА

Тренер «Нефтехимика»: ребята не тушевались и показали неплохую игру со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Касаткин прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА (1:2).

«Ощущения от дебюта положительные. По большому счёту, не отличается, но напряжение и темп игры в КХЛ намного выше. Не могу сказать, когда ждать команду в оптимальном составе, это вопрос к врачам.

Ребятам сложно было стартовать в матче с более мощным соперником. Они не тушевались, скорее, не хватило игрового опыта, нацеленности на ворота, наглости в завершении. Физическая форма была не оптимальной. В составе было 11 прошлогодних выпускников «Реактора». Ребятам говорили перед матчем, чтобы не боялись, были увереннее в своих силах. У меня есть чувство удовлетворения от того, что ребята показали неплохую игру. Были моменты забить», – передаёт слова Касаткина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Гол Бурдасова принёс СКА победу в гостевом матче с «Нефтехимиком»
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