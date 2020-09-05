Чирлидерши вдохновляли ЦСКА, зрители чествовали врача «красной зоны». Фото матча с «Сочи»

4 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в регулярном розыгрыше чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу в матче с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1.

На девятой минуте второго периода Маркус Нильссон вывел «Сочи» вперёд. Гости недолго удерживали минимальное преимущество, в концовке периода ЦСКА отыгрался благодаря голу Константина Окулова. В третьем игровом отрезке «армейцы» забросили две шайбы усилиями Мэта Робинсона и Павла Карнаухова. Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 13 бросков и отдал результативную передачу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 7 сентября дома сыграет с казахстанским «Барысом», а «Сочи» 8 сентября в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.