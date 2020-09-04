«Сан-Хосе» отреагировал на новую игровую форму «Сочи» задумчивым смайлом
Пресс-служба клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» отреагировала на новую форму «Сочи», которую сегодня, 4 сентября, презентовал российский клуб.
«Сан-Хосе» опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографии новой экипировки «леопардов», сопроводив пост задумчивым смайлом. Таким образом американский клуб намекнул на схожесть игровых джерси команд.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги черноморский коллектив занял девятое место в Западной конференции, записав на свой счёт 59 очков в 62 матчах.
В первом матче нового сезона «Сочи» в гостях проиграл ЦСКА (1:3). Единственную шайбу у южан забросил шведский нападающий Маркус Нильссон.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Шайба Нильссона не спасла «Сочи» от поражения в матче с ЦСКА
- 4 сентября 2020
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