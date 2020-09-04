«Колорадо» — «Даллас»: Наместников в первом периоде ответил на гол Радулова

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) проходит седьмой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Идёт первый период, счёт — 2:1 в пользу «Эвеланш».
Счёт в матче на третьей минуте в большинстве открыл российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, которому ассистировали Джо Павелски и Миро Хейсканен. Для россиянина эта шайба стала шестой в нынешнем плей-офф.
Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Однако менее чем через две минуты форвард «Колорадо» Владислав Наместников сравнял счёт, забросив свою третью шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Колорадо Эвеланш». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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