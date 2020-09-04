Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никитин: Телегина сегодня прооперировали, Юханссон скоро начнёт тренироваться

Никитин: Телегина сегодня прооперировали, Юханссон скоро начнёт тренироваться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:1).

«Победить нам помогли командные действия и индивидуальное мастерство хоккеистов. Плюс — игра в большинстве. Что помешало забить много шайб, как в прошлом сезоне? «Сочи» помешал.

Телегина сегодня прооперировали, уточняются сроки его восстановления. Ларс Юханссон скоро начнёт тренироваться, посмотрим, как скоро выйдет. Надеемся, что Лайпсик сыграет с «Барысом». Он тренируется», – приводит слова Никитина пресс-служба «армейцев».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 7 сентября дома сыграет с казахстанским «Барысом», а «Сочи» 8 сентября в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором».

Шайба Нильссона не спасла «Сочи» от поражения в матче с ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020