Никитин: Телегина сегодня прооперировали, Юханссон скоро начнёт тренироваться
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:1).
«Победить нам помогли командные действия и индивидуальное мастерство хоккеистов. Плюс — игра в большинстве. Что помешало забить много шайб, как в прошлом сезоне? «Сочи» помешал.
Телегина сегодня прооперировали, уточняются сроки его восстановления. Ларс Юханссон скоро начнёт тренироваться, посмотрим, как скоро выйдет. Надеемся, что Лайпсик сыграет с «Барысом». Он тренируется», – приводит слова Никитина пресс-служба «армейцев».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 7 сентября дома сыграет с казахстанским «Барысом», а «Сочи» 8 сентября в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором».
Шайба Нильссона не спасла «Сочи» от поражения в матче с ЦСКА
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