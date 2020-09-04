Никитин: Телегина сегодня прооперировали, Юханссон скоро начнёт тренироваться

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:1).

«Победить нам помогли командные действия и индивидуальное мастерство хоккеистов. Плюс — игра в большинстве. Что помешало забить много шайб, как в прошлом сезоне? «Сочи» помешал.

Телегина сегодня прооперировали, уточняются сроки его восстановления. Ларс Юханссон скоро начнёт тренироваться, посмотрим, как скоро выйдет. Надеемся, что Лайпсик сыграет с «Барысом». Он тренируется», – приводит слова Никитина пресс-служба «армейцев».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 7 сентября дома сыграет с казахстанским «Барысом», а «Сочи» 8 сентября в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором».