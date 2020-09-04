Зарипов – о матче с «Витязем»: это хороший урок для «Ак Барса», главное – не вешать носы

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (0:4).

«К сожалению, домашняя игра сложилась для нас очень не очень, как любит говорить тренер. Все ребята осознают свои ошибки. В раздевалке произошёл небольшой разбор. Думаю, что каждый выйдет с другим настроем на следующий матч. Неприятно осознавать такое начало чемпионата, главное – сделать выводы.

Положительные моменты? Были моменты, но они были одиночные. Хотелось бы верить, что всё изменится. Знаю, кто из ребят на что способен. В раздевалке сказал, что это хороший урок для нас. Главное – не вешать носы и не обращать внимание на негатив. Впереди 59 игр, надо от матча к матчу набирать форму.

Молодёжь? Хорошо провели предсезонку, наверное, думали, что всё могут. Я проходил это. Сейчас главное – правильно осознать ошибки и идти дальше», – приводит слова Зарипова пресс-служба клуба.