Серия «Колорадо» — «Даллас» — самая результативная в НХЛ с 2014 года
На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) проходит седьмой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Идёт второй период, счёт равный — 2:2.
Гол форварда «Далласа» Йоэля Кивиранты в начале второго периода стал 52-м для команд в нынешней серии. Таким образом, это противостояние стало самым результативным в НХЛ за 6 лет. В 2014 году «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс» в полуфинале Западной конференции за семь матчей забросили 51 шайбу.
Рекорд лиги по этому показателю принадлежит «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго», которые в 1985 году за шесть игр забили 69 голов. Самой результативной в XXI веке является серия «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» (56).
«Колорадо» — «Даллас»: Наместников в первом периоде ответил на гол Радулова
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