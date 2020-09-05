Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Невероятный сейв Худобина спас «Даллас» от четвёртого гола в матче с «Колорадо»

Невероятный сейв Худобина спас «Даллас» от четвёртого гола в матче с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит решающий седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:2 в пользу «Колорадо».

В концовке второго периода «Эвеланш» могли увеличить разрыв в счёте. Канадский нападающий Назем Кадри сделал два броска в упор, однако в обоих случаях «Даллас» спас российский вратарь Антон Худобин.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Победитель в этой паре в финале конференции встретится с победителем противостояния «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Счёт в серии также 3-3, матч между командами состоится сегодня и стартует в 4:00 мск.

Серия «Колорадо» — «Даллас» — самая результативная в НХЛ с 2014 года
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020