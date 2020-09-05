Невероятный сейв Худобина спас «Даллас» от четвёртого гола в матче с «Колорадо»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит решающий седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:2 в пользу «Колорадо».

В концовке второго периода «Эвеланш» могли увеличить разрыв в счёте. Канадский нападающий Назем Кадри сделал два броска в упор, однако в обоих случаях «Даллас» спас российский вратарь Антон Худобин.

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Победитель в этой паре в финале конференции встретится с победителем противостояния «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Счёт в серии также 3-3, матч между командами состоится сегодня и стартует в 4:00 мск.