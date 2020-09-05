Радулов оформил дубль и сравнял счёт в матче с «Колорадо»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) проходит седьмой, решающий полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». На момент написания новости счёт 4:3 в пользу «Эвеланш».
Третью шайбу «Далласа» в матче забросил российский форвард Александр Радулов, реализовавший большинство. В качестве ассистентов выступили Йон Клингберг и Джейми Бенн. Таким образом, Радулов оформил дубль в сегодняшнем матче. Это его седьмой гол в текущем плей-офф Кубка Стэнли. Всего на счету Радулова 11 (7+4) очков.
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Победитель матча «Даллас» — «Колорадо» сыграет в финале конференции с победителем противостояния «Вегаса» и «Ванкувера».
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