Кивиранта — о хет-трике в матче с «Колорадо»: невероятно, надеюсь, мне ещё дадут сыграть

Нападающий «Даллас Старз» Йоэль Кивиранта прокомментировал победу своей команды в матче 1/2 финала Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» и поделился эмоциями в связи с хет-триком и тем фактом, что именно он стал автором победной шайбы в матче.

«Нереальные чувства. О таких моментах мечтаешь в детстве. Сегодня я сыграл в первом седьмом матче в своей жизни, не знал, чего ожидать. Оказалось, обычный хоккейный матч. В победном голе защитники «Колорадо» меня потеряли, я нашёл свободное место, и мне сделали отличный пас. Мы в финале конференции – это потрясающе. У меня были разные периоды в «пузыре», это только моя третья игра здесь. Надеюсь, мне ещё дадут сыграть», — сказал Кивиранта в эфире Sportsnet.