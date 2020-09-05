Финский комментатор не смог сдержать эмоций после гола Кивиранты в овертайме
Финский комментатор Антти Мякинен не смог сдержать эмоций после гола Йоэля Кивиранты в овертайме седьмого матча серии «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз», который завершился победой «звёзд» со счётом 5:4 ОТ. После решающего гола форварда он несколько раз максимально громко прокричал его имя.
Кивиранта проводит первый сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он сыграл за основную команду 11 матчей и забил один гол. В плей-офф финн провёл два матча, последний раз он выходил на лёд 20 августа в матче первого раунда с «Калгари Флэймз».
В финале конференции «Даллас Старз» встретится с победителем противостояния между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Седьмой матч серии между этими командами пройдёт сегодня и начнётся в 4:00 мск.
Кивиранта — второй игрок в истории НХЛ, оформивший хет-трик в овертайме седьмого матча
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