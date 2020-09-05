Боунесс: я не самый сообразительный, но Кивиранте не надо переживать, он будет играть
Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал победу своей команды в полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». В решающем седьмом матче «звёзды» одержали победу со счётом 5:4 ОТ.
«В прошлом году „Даллас“ проиграл в седьмом матче „Сент-Луису“. Это было не наше время, сейчас — наше. Кивиранта? Я не самый сообразительный в мире человек, но ему не стоит беспокоиться, он будет играть», — приводит слова Боунесса журналист The Athletic Аарон Басу в своём «твиттере».
В финале конференции «Даллас» сыграет с победителем в паре «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс». Седьмой матч между этими командами состоится сегодня и начнётся в 4:00 мск.
Кивиранта — о хет-трике в матче с «Колорадо»: невероятно, надеюсь, мне ещё дадут сыграть
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