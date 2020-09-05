Игроки «Далласа» бурно поздравляли Кивиранту в раздевалке, Радулов ухал с голым торсом

Игроки «Даллас Старз» бурно поздравили Йоэля Кивиранту после выхода команды в финал Западной конференции НХЛ.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».

В решающем матче с «Колорадо Эвеланш» Кивиранта оформил хет-трик. В том числе на его счету победный гол в овертайме. Игрока в раздевалке вручили ему цель, как лучшему игроку этой встречи. В поздравлениях также участвовал российский нападающий Александр Радулов, который ухал с голым торсом.

Напомним, на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.

В финале конференции «Даллас» встретится с победителем противостояния «Вегаса» и «Ванкувера».