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«Вегас» обыграл «Ванкувер» в седьмом матче плей-офф и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Вегас» обыграл «Ванкувер» в седьмом матче плей-офф и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне состоялся решающий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Питера Дебура, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

Заброшенной шайбы пришлось ждать до 54-й минуты, когда защитник «рыцарей» Ши Теодор реализовал большинство, пробив броском от синей линии Тэтчера Демко. Окончательный счёт установили Алекс Так и Пол Штястны, поразившие пустые ворота. Матч на ноль провёл голкипер «Вегаса» Робин Ленер.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
05 сентября 2020, суббота. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Теодор (Смит) – 53:52' (5x4)   2:0 Так (Штястны) – 57:54' (en)   3:0 Штястны (Руа, Маршессо) – 59:54' (en)

Таким образом, «Вегас» пробился в третий раунд плей-офф НХЛ, выиграв серию со счётом 4-3, где встретится с «Даллас Старз», который также в семиматчевой серии сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш».

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