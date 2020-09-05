«Вегас» сыграет с «Далласом» в финале Кубка Стэнли в Западной конференции

В Эдмонтоне состоялся решающий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Питера Дебура, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

Таким образом, «Вегас» пробился в третий раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Даллас Старз», который также в семиматчевой серии сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш».

В финал Кубка Стэнли от Восточной конференции уже пробился «Тампа-Бэй Лайтнинг». Подопечные Джона Купера ждут исхода серии «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз», где седьмой матч состоится в ночь на 6 сентября мск.