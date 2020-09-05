Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вегас» сыграет с «Далласом» в финале Кубка Стэнли в Западной конференции

«Вегас» сыграет с «Далласом» в финале Кубка Стэнли в Западной конференции
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне состоялся решающий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Питера Дебура, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

Таким образом, «Вегас» пробился в третий раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Даллас Старз», который также в семиматчевой серии сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш».

В финал Кубка Стэнли от Восточной конференции уже пробился «Тампа-Бэй Лайтнинг». Подопечные Джона Купера ждут исхода серии «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз», где седьмой матч состоится в ночь на 6 сентября мск.

«Вегас» обыграл «Ванкувер» в седьмом матче плей-офф и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020