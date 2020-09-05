Перед решающим голом «Далласа» Ничушкин толкал Кадри, чтобы тот закрыл Кивиранту

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.



Голами в составе победителей отметились Йоэль Кивиранта (хет-трик) и Александр Радулов (дубль). Перед решающим голом «Далласа» российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин толкал партнёра по команде Назема Кадри, чтобы тот закрыл Кивиранту, однако канадский форвард не успел помешать финну отправить шайбу в ворота «Эвеланш».

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Примечательно, что Кивиранта отличился и в концовке основного времени матча, переведя встречу в овертайм. Четвёртый гол «Старз» случился после ошибки Кадри, тот потерял шайбу в безобидной ситуации.