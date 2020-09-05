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«Вегас» забил победный гол в седьмом матче через пять секунд после тайм-аута Дебура

«Вегас» забил победный гол в седьмом матче через пять секунд после тайм-аута Дебура
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне состоялся решающий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Питера Дебура, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

Заброшенной шайбы пришлось ждать до 54-й минуты, когда защитник «рыцарей» Ши Теодор реализовал большинство, пробив броском от синей линии Тэтчера Демко. Примечательно, что сразу после удаления Джей Ти Миллера главный тренер «Вегаса» Питер Дебур запросил тайм-аут за шесть минут до конца основного времени матча.

«Лучший тайм-аут в истории франшизы», — сказано в официальном «твиттере» «Вегаса».

На реализацию большинства Теодору потребовалось пять секунд. Шайба канадского защитника стала победной в матче и серии.

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