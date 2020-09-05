Видео рукопожатия Ленера и Демко после решающего матча серии плей-офф

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плейс» состоялся решающий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Питера Дебура, которая благодаря этой победе продолжит участие в Кубке Стэнли. В составе победителей отличились Ши Теодор, Алекс Так и Пол Штястны.

После матча голкипер «Вегаса» Робин Ленер обменялся рукопожатиями с вратарём «Ванкувера» Тэтчером Демко.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFs.

Таким образом, «Вегас» пробился в третий раунд плей-офф НХЛ, выиграв серию со счётом 4-3, где встретится с «Даллас Старз», который также в семиматчевой серии сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш».