Робин Ленер повторил рекорд НХЛ по шат-аутам в серии плей-офф

В Эдмонтоне состоялся решающий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Питера Дебура, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.



Матч на ноль провёл голкипер «Вегаса» Робин Ленер, для которого этот шат-аут стал третьим в ходе серии с «Ванкувером». Шведский голкипер повторил рекорд НХЛ по шат-аутам в серии плей-офф. За всю историю НХЛ Робин стал 15-м голкипером с тремя матчами на ноль в одной серии.

Последним таким голкипером был вратарь «Филадельфии Флайерз» Майкл Лейтон, который в 2010 году трижды засушил «Монреаль Канадиенс» в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции.