Давыдов: «Динамо» ни в чём не уступает ЦСКА и СКА. Жду от клуба больших побед

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился ожиданиями от выступления московского «Динамо» в новом сезоне КХЛ.
«Несмотря на то что команда стала значительно сильнее, не думаю, что ранней осенью будет много поводов для радости. Предположу, что первые семь-восемь туров бело-голубых и их болельщиков будет трясти. Экспериментальная предсезонка, нагрузки, которые игроки получили не равномерно — всё это неизбежно скажется. Но ближе к зиме команда, уверен, наберёт ход.
Моё мнение — все условия команде созданы, набран отличный состав, построена красавица-арена. По сумме всех факторов сегодня «Динамо» ни в чём не уступает традиционным фаворитам Западной конференции — ЦСКА и СКА. Если тренерский штаб правильно сработает, то жду от родного клуба самых больших побед», – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.
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