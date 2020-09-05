Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялось два матча во втором раунде Кубка Стэнли. «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» с третьей попытки смогли закрыть серии и пройти в следующий раунд.

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 4:5 ОТ (3-4). Благодаря этой победе «звёзды» впервые с 2008 года вышли в финал конференции. Главным героем встречи стал финский форвард Йоэль Кивиранта, оформивший хет-трик.

«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:0 (4-3). Заброшенной шайбы пришлось ждать до 54-й минуты, когда защитник «рыцарей» Ши Теодор реализовал большинство, пробив броском от синей линии Тэтчера Демко. Окончательный счёт установили Алекс Так и Пол Штястны, поразив пустые ворота.