Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялось два матча во втором раунде Кубка Стэнли. «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» с третьей попытки смогли закрыть серии и пройти в следующий раунд.
«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 4:5 ОТ (3-4). Благодаря этой победе «звёзды» впервые с 2008 года вышли в финал конференции. Главным героем встречи стал финский форвард Йоэль Кивиранта, оформивший хет-трик.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
04 сентября 2020, пятница. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 А. Радулов (Павелски, Хейсканен) – 02:39' (5x4) 1:1 Наместников (Коул, Кадри) – 03:48' (5x5) 2:1 Бураковски – 09:43' (5x5) 2:2 Кивиранта (Гурьянов, Клингберг) – 23:06' (6x5) 3:2 Кадри (Рантанен, Бураковски) – 25:45' (5x4) 3:3 А. Радулов (Клингберг, Бенн) – 51:28' (5x4) 4:3 Наместников (Комфер, Задоров) – 56:20' (5x5) 4:4 Кивиранта (Хинц, Хейсканен) – 56:30' (5x5) 4:5 Кивиранта (Секера, Олексяк) – 67:24' (5x5)
«Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:0 (4-3). Заброшенной шайбы пришлось ждать до 54-й минуты, когда защитник «рыцарей» Ши Теодор реализовал большинство, пробив броском от синей линии Тэтчера Демко. Окончательный счёт установили Алекс Так и Пол Штястны, поразив пустые ворота.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
05 сентября 2020, суббота. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Теодор (Смит) – 53:52' (5x4) 2:0 Так (Штястны) – 57:54' (en) 3:0 Штястны (Руа, Маршессо) – 59:54' (en)
Игроки «Далласа» бурно поздравляли Кивиранту в раздевалке, Радулов ухал с голым торсом
- 5 сентября 2020
-
10:38
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:46
-
08:21
-
07:45
-
07:30
-
07:13
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
06:50
-
06:44
-
06:39
-
06:23
-
06:04
-
05:39
-
05:10
-
04:48
-
03:59
-
03:45
-
03:31
-
03:21
-
03:03
-
02:52
-
02:41
-
02:17
-
02:09
-
01:38
-
01:34
-
01:25
-
00:15
- 4 сентября 2020
-
23:56
Партнерский контент