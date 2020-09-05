Виньо: надеюсь, Линдблом поможет «Филадельфии» выиграть несколько матчей в плей-офф

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал возвращение на лёд форварда Оскара Линдблома, из-за лечения от онкологического заболевания пропустившего около 8 месяцев.

«Посмотрим, что случится в следующие 24 часа. Надеюсь, он будет играть и вернётся на уровень, на котором был до того, как начал лечение. Надеюсь, он поможет нам выиграть несколько матчей.

Планировалось, что финалы конференции начнутся в Эдмонтоне 6 сентября. Мы договорились, что команда выйдет в финал, а он к тому времени подготовится к возвращению на лёд. Ему через многое пришлось пройти, и он мог совершенно спокойно сказать, что из-за болезни и пандемии COVID-19 дождётся следующего сезона, будет готовиться, чтобы восстановиться на 100%. Но он решил вернуться, помочь партнёрам, подготовился.

Его первая смена затянулась: шайба была у соперника, он долго находился на площадке. Это не совсем то, на что я рассчитывал, но так бывает. Поговорил с ним, и он сказал, что с ним всё в порядке», – приводит слова Виньо пресс-служба лиги.