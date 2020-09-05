Хорват: Демко невероятен. Он был для «Ванкувера» кирпичной стеной в серии с «Вегасом»

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват прокомментировал выступление голкипера Тэтчера Демко в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3-4).

«Он был просто невероятен. Без него мы бы не добрались до седьмого матча. Сегодня хотели оказать ему больше помощи, чтобы у него не было столько нагрузки. Он играл потрясающе. Был кирпичной стеной», – приводит слова Хорвата пресс-служба лиги.

Демко стал восьмым вратарём в истории, одержавшим первые две победы в Кубке Стэнли в матчах, в которых его команде угрожал вылет из плей-офф. Кроме него такое достижение покорилось Жаку Планту, Робби Муру, Фрэнку Пьетранжело, Уэйду Флаэрти, Мэнни Фернандесу, Майклу Лейтону и голкиперу «Колорадо Эвеланш» Майклу Хатчинсону — он который добился аналогичного результата в ходе этого плей-офф.