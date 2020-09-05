Купер: Стэмкос хочет играть и помогает команде. Это приятно видеть

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал отсутствие нападающего Стивена Стэмкоса, залечивающего травму.

«У нас есть неделя между играми. На тренировках не получится воссоздать напряжение, которое испытывали в первых двух раундах. Всё зависит от психологии. Понимаем, что осталось всего четыре команды. Тут не то что матч, смену нельзя отыграть вполсилы. Нужно сделать всё, чтобы первый матч нового раунда, первые смены прошли как нужно.

Стэмкос? Печальная ситуация. Но у нас очень сплочённая команда. Все хотят, чтобы он играл. Он хочет играть. Вот только… Перед началом серии расскажу о состоянии Стивена. Сейчас все вместе работают, поддерживая друг друга, в том числе и он. Он помогает команде. Это приятно видеть», – приводит слова Купера пресс-служба лиги.