Проворов: у «Филадельфии» сплочённый коллектив, мы сражаемся друг за друга

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился ожиданиями от седьмого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-3).

«У нас сплочённый коллектив. Абсолютно каждый хочет побеждать. Мы сражаемся друг за друга. А когда у тебя такая команда, может произойти много хорошего. Будет ли у команды психологическое преимущество? Да, немного есть. Но мы в любом случае выйдем на лёд и будем сражаться изо всех сил. Последние пару матчей мы играли правильно и собираемся делать так и в дальнейшем. Надо хорошо начать, а там будет видно», – приводит слова Проворова пресс-служба НХЛ.

Гол Проворова во втором овертайме шестого матча серии c «Нью-Йорк Айлендерс» помог «Филадельфии» избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель этого противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».