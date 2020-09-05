Проворов: у «Филадельфии» сплочённый коллектив, мы сражаемся друг за друга

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился ожиданиями от седьмого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-3).
«У нас сплочённый коллектив. Абсолютно каждый хочет побеждать. Мы сражаемся друг за друга. А когда у тебя такая команда, может произойти много хорошего. Будет ли у команды психологическое преимущество? Да, немного есть. Но мы в любом случае выйдем на лёд и будем сражаться изо всех сил. Последние пару матчей мы играли правильно и собираемся делать так и в дальнейшем. Надо хорошо начать, а там будет видно», – приводит слова Проворова пресс-служба НХЛ.
Гол Проворова во втором овертайме шестого матча серии c «Нью-Йорк Айлендерс» помог «Филадельфии» избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель этого противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- 5 сентября 2020
-
12:02
-
11:49
-
11:37
-
10:54
-
10:38
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:46
-
08:21
-
07:45
-
07:30
-
07:13
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
06:50
-
06:44
-
06:39
-
06:23
-
06:04
-
05:39
-
05:10
-
04:48
-
03:59
-
03:45
-
03:31
-
03:21
-
03:03
-
02:52
-
02:41
-
02:17
-
02:09
-
01:38