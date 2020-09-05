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Комментатор — о Кивиранте: кто, чёрт возьми, этот парень? Это спрашивали ещё год назад

Комментатор — о Кивиранте: кто, чёрт возьми, этот парень? Это спрашивали ещё год назад
Хоккей / НХЛ 0

Комментатор финского телевидения Антти Мякинен прокомментировал сенсационный хет-трик нападающего «Даллас Старз» Йоэля Кивиранты в седьмом матче серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ, 4-3).

«В прошлом году, когда его взяли в сборную на чемпионат мира, все спрашивали, кто, чёрт возьми, этот парень. Все СМИ говорили, что он попал в команду, но вряд ли будет играть, просто запасной. Но он играл, сборная победила. А сегодня я посмотрел матч и подумал, как, чёрт возьми, это может происходить. Он не очень хорошо играл. А потом пошёл и забил три гола», — сказал Антти Мякинен в интервью Sports Illustrated.

Посмотреть, как эмоционально прокомментировал Мякинен победный гол Кивиранты в эфире финского телевидения, можно здесь.

«Кто, чёрт возьми, этот парень?» Что известно о Кивиранте, который играл словно Гретцки
Этого финна плохо знают даже на родине. А он оформил хет-трик в седьмом матче серии.
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