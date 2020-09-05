Комментатор — о Кивиранте: кто, чёрт возьми, этот парень? Это спрашивали ещё год назад
Комментатор финского телевидения Антти Мякинен прокомментировал сенсационный хет-трик нападающего «Даллас Старз» Йоэля Кивиранты в седьмом матче серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ, 4-3).
«В прошлом году, когда его взяли в сборную на чемпионат мира, все спрашивали, кто, чёрт возьми, этот парень. Все СМИ говорили, что он попал в команду, но вряд ли будет играть, просто запасной. Но он играл, сборная победила. А сегодня я посмотрел матч и подумал, как, чёрт возьми, это может происходить. Он не очень хорошо играл. А потом пошёл и забил три гола», — сказал Антти Мякинен в интервью Sports Illustrated.
Посмотреть, как эмоционально прокомментировал Мякинен победный гол Кивиранты в эфире финского телевидения, можно здесь.
«Кто, чёрт возьми, этот парень?» Что известно о Кивиранте, который играл словно Гретцки
Этого финна плохо знают даже на родине. А он оформил хет-трик в седьмом матче серии.
- 5 сентября 2020
-
12:02
-
11:49
-
11:37
-
10:54
-
10:38
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:46
-
08:21
-
07:45
-
07:30
-
07:13
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
06:50
-
06:44
-
06:39
-
06:23
-
06:04
-
05:39
-
05:10
-
04:48
-
03:59
-
03:45
-
03:31
-
03:21
-
03:03
-
02:52
-
02:41
-
02:17
-
02:09
-
01:38
Партнерский контент