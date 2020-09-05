Теодор: казалось, что Демко сделал несколько сотен сейвов. Он отличный голкипер

Защитник «Вегас Голден Найтс» Ши Теодор дал комментарий после победы в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (4-3).

«Мы показали отличную командную игру. Мы контролировали большую часть серии и не сдавались. Приятно осознавать, что мы вышли в финал конференции.

Если честно, то мне казалось, что Демко сделал намного больше 98 сейвов подряд. Я думал, их было несколько сотен. Он отличный голкипер. Но у нас было столько отличных моментов… Было приятно видеть, как шайба всё-таки залетает в ворота», – приводит слова Теодора пресс-служба НХЛ.

Демко стал восьмым вратарём в истории, одержавшим первые две победы в Кубке Стэнли в матчах, в которых его команде угрожал вылет из плей-офф. Кроме него такое достижение покорилось Жаку Планту, Робби Муру, Фрэнку Пьетранжело, Уэйду Флаэрти, Мэнни Фернандесу, Майклу Лейтону и голкиперу «Колорадо Эвеланш» Майклу Хатчинсону — он который добился аналогичного результата в ходе этого плей-офф.