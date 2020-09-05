Вудкрофт: ждём от новых игроков, что они привнесут в игру минского «Динамо» много энергии
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».
«Команда готовилась шесть недель. Ждём от новых игроков, что они привнесут в игру много энергии. Игроки будут голодными и помогут команде победить. Ждём первый домашний матч. Верим, что сможем порадовать наших болельщиков.
Все молодые ребята готовы. Они тренировались с нами шесть недель. Ждём, что некоторые могут волноваться. Дадим ребятам поиграть, почувствовать лёд, мужской хоккей. Они должны привыкнуть, адаптироваться. Со временем они могут стать хорошими хоккеистами», – приводит слова Вудкрофта пресс-служба минского клуба.
Матч «Динамо» Минск – «Барыс» состоится сегодня, 5 сентября. Начало – в 17:10 мск.
«Барыс» прибыл в Минск для участия в матче регулярного чемпионата КХЛ
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