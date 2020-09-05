Алексеев: рад, что могу поиграть в КХЛ. Буду стараться помочь «Салавату Юлаеву»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев прокомментировал переход в «Салават Юлаев» на правах аренды.

«Агент позвонил, сказал, что есть предложение из Уфы. Можно приехать и поиграть. Очень обрадовался. Приятно знать, что клуб, за которым закреплены права, следит за тобой. Рад, что могу поиграть в КХЛ. Самое главное сейчас — прийти в себя после перелёта из Америки. Пока по времени не перестроился, но скоро всё будет нормально. Уже лучше себя чувствую. Думаю, скоро буду в форме.

Насколько сложно перестраиваться на европейский хоккей? Не думаю, что будет тяжело. В принципе, хоккей везде одинаковый. Главное, с головой всё делать, тогда всё придёт. Удалось ли посмотреть матчи «Салавата» на предсезонке? Особо не было времени, да и в Америке часовой пояс не позволял. Пристально не наблюдал, но знаю, что у команды богатая история за плечами. Буду стараться помочь», – приводит слова Алексеева пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте».