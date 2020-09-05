«Авангард» представил гостевой комплект формы на новый сезон КХЛ

В год 70-летия омского хоккея «Авангард» представил форму для гостевых матчей, в которой будет выступать в сезоне КХЛ-2020/2021, информирует пресс-служба «ястребов» в «Твиттере».
Как и на предсезонных игровых свитерах, на новой форме каждый хоккеист команды будет носить шеврон, посвящённый юбилею. Связь «Авангарда» с родным городом подчёркивает надпись «Омск» на спине. Помимо главных цветов в новом комплекте теперь присутствует золотой, он выгодно контрастирует с красно-чёрной основой.
В то же время дополнительный цвет органично перекликается с палитрой ястреба на логотипе. Завершает цельный образ игрового комплекта технологичный патч с логотипом КХЛ. Здесь выбрано современное решение: шильдик изготовлен из термопластичного полиуретана в противовес обычным, вышивным.
- 5 сентября 2020
-
14:52
-
14:04
-
13:54
-
13:42
-
12:59
-
12:51
-
12:02
-
11:49
-
11:37
-
10:54
-
10:38
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:46
-
08:21
-
07:45
-
07:30
-
07:13
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
06:50
-
06:44
-
06:39
-
06:23
-
06:04
-
05:39
-
05:10
-
04:48
-
03:59
-
03:45
-
03:31
-
03:21