«Авангард» представил гостевой комплект формы на новый сезон КХЛ

В год 70-летия омского хоккея «Авангард» представил форму для гостевых матчей, в которой будет выступать в сезоне КХЛ-2020/2021, информирует пресс-служба «ястребов» в «Твиттере».

Как и на предсезонных игровых свитерах, на новой форме каждый хоккеист команды будет носить шеврон, посвящённый юбилею. Связь «Авангарда» с родным городом подчёркивает надпись «Омск» на спине. Помимо главных цветов в новом комплекте теперь присутствует золотой, он выгодно контрастирует с красно-чёрной основой.

В то же время дополнительный цвет органично перекликается с палитрой ястреба на логотипе. Завершает цельный образ игрового комплекта технологичный патч с логотипом КХЛ. Здесь выбрано современное решение: шильдик изготовлен из термопластичного полиуретана в противовес обычным, вышивным.