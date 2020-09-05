Дмитрий Басков — единственный кандидат на должность руководителя ФХБ

На внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси, которая пройдёт 9 сентября, будет избран новый руководитель организации. Единственным кандидатом является генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, сообщает официальный сайт ФХБ.



К окончанию срока выдвижения кандидатов — 00:00 час. 4 сентября — была предложена только одна кандидатура — Баскова. За него выступили «Авиатор», «Витебск», «Металлург», «Могилев» и «Шахтёр».



Напомним, 26 августа Геннадий Савилов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности был назначен Басков.



Право принять участие в голосовании на конференции имеют председатель, его заместители, генеральный секретарь, а также иные члены исполкома, представители членов ФХБ. Каждый член ФХБ может направить по одному делегату, который будет представлять интересы члена ФХБ на конференции.

Савилов подал в отставку с поста председателя ФХБ, обязанности возложены на Баскова