Дмитрий Басков — единственный кандидат на должность руководителя ФХБ

На внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси, которая пройдёт 9 сентября, будет избран новый руководитель организации. Единственным кандидатом является генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, сообщает официальный сайт ФХБ.
К окончанию срока выдвижения кандидатов — 00:00 час. 4 сентября — была предложена только одна кандидатура — Баскова. За него выступили «Авиатор», «Витебск», «Металлург», «Могилев» и «Шахтёр».
Напомним, 26 августа Геннадий Савилов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности был назначен Басков.
Право принять участие в голосовании на конференции имеют председатель, его заместители, генеральный секретарь, а также иные члены исполкома, представители членов ФХБ. Каждый член ФХБ может направить по одному делегату, который будет представлять интересы члена ФХБ на конференции.
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