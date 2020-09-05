Болельщики «Спартака» в матче с «Автомобилистом» вывесили баннер в память о Ржиге

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Спартаком» болельщики вывесили баннер в память о бывшем тренере команды Милоше Ржиге, сообщает официальный «твиттер» красно-белых.



Специалист скончался 1 сентября в Праге. Ему был 61 год.

В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Под руководством специалиста сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России. Ржига был тренером «Спартака» с 2007 по 2010 год.



В матче в Екатеринбурге после второго периода счёт 1:0 в пользу «Автомобилиста». Единственная заброшенная шайба на счету Михаила Мамкина.