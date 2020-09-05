«Чикаго» отдал Филиппа Курашёва в аренду «Лугано»

Швейцарский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв ближайший сезон проведёт в «Лугано», сообщает официальный сайт «ястребов».



Помимо швейцарца «Чикаго» покинул 19-летний нападающий Михал Теплы. Будущий сезон он проведёт в аренде в «Младе-Болеслав», выступающей в чешской Экстралиге.



20-летний Курашёв был выбран «Чикаго» на драфте-2018 под общим 120-м номером. Минувший сезон провёл в фарм-клубе «ястребов» — «Рокфорд Айсхогс», приняв участие в 36 встречах и записав на свой счёт 19 (7+12) очков при показателе полезности «+5» и 8 минутах штрафного времени.



Филипп Курашёв — сын российского защитника и тренера Константина Курашёва, выступавшего за молодёжную сборную СССР и позже игравшего за «Крылья Советов», а также за команды в австрийской лиге.

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