18-летний защитник «Салавата» Мухамадуллин с передачи Амирова забил первый гол в КХЛ

18-летний защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин с передачи Родиона Амирова забил первый гол в КХЛ. Произошло это в гостевом матче с «Северсталью».



Для Мухамадуллина этот сезон является вторым в основе уфимского клуба. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 27 встреч в регулярном чемпионате и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-1» и шести минутах штрафного времени. В плей-офф Мухамадуллин принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.

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К концу второго периода «Салават Юлаев» выигрывает — 3:0. Счёт в матче открыл нападающий уфимцев Александр Кадейкин с передач Никиты Сошникова и Дмитрия Коробова. Вторую шайбу во встрече забросил форвард Дмитрий Кугрышев, ему ассистировали Михаил Воробьёв и Пётр Хохряков.