Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

18-летний защитник «Салавата» Мухамадуллин с передачи Амирова забил первый гол в КХЛ

18-летний защитник «Салавата» Мухамадуллин с передачи Амирова забил первый гол в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

18-летний защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин с передачи Родиона Амирова забил первый гол в КХЛ. Произошло это в гостевом матче с «Северсталью».

Для Мухамадуллина этот сезон является вторым в основе уфимского клуба. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 27 встреч в регулярном чемпионате и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-1» и шести минутах штрафного времени. В плей-офф Мухамадуллин принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

К концу второго периода «Салават Юлаев» выигрывает — 3:0. Счёт в матче открыл нападающий уфимцев Александр Кадейкин с передач Никиты Сошникова и Дмитрия Коробова. Вторую шайбу во встрече забросил форвард Дмитрий Кугрышев, ему ассистировали Михаил Воробьёв и Пётр Хохряков.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2020, суббота. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Сошников, Коробов) – 08:04' (5x5)   0:2 Кугрышев (Воробьёв, Хохряков) – 16:54' (5x5)   0:3 Мухамадуллин (Пименов, Амиров) – 34:34' (5x5)   1:3 Думбадзе (Алексеев) – 46:02' (5x5)   1:4 Кадейкин (Кугрышев) – 47:13' (5x5)
3 очка Гранлунда помогли «Салавату Юлаеву» в гостях победить «Торпедо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020