«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, одолев рижское «Динамо»

Финский «Йокерит» одержал первую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо». Встреча проходила в Латвии и закончилась со счётом 3:1.
В середине первого периода Мартиньш Дзиеркалс с передач Ондржея Витасека и Риса Скарлетта вывел «Динамо» вперёд. За минуту до конца первого игрового отрезка Микко Лехтонен сравнял счёт, ему ассистировал Йонатан Пудас. В середине второго периода «джокеры» забили второй гол. Шайбу забросил форвард Джордан Шрёдер с передач Брайана О'Нилла и Ессе Йоэнсуу. Финальный счёт установил Ииро Пакаринен.
Напомним, первый матч сезона «Йокерит» должен был провести в Минске с местным «Динамо», однако болельщики финского клуба были против этого из-за политической и социальной обстановки в Беларуси. В итоге встречу отменили, а «Йокериту» засчитали техническое поражение.
- 5 сентября 2020
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