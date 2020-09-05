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«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, одолев рижское «Динамо»

«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, одолев рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» одержал первую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо». Встреча проходила в Латвии и закончилась со счётом 3:1.

В середине первого периода Мартиньш Дзиеркалс с передач Ондржея Витасека и Риса Скарлетта вывел «Динамо» вперёд. За минуту до конца первого игрового отрезка Микко Лехтонен сравнял счёт, ему ассистировал Йонатан Пудас. В середине второго периода «джокеры» забили второй гол. Шайбу забросил форвард Джордан Шрёдер с передач Брайана О'Нилла и Ессе Йоэнсуу. Финальный счёт установил Ииро Пакаринен.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2020, суббота. 17:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 3
Йокерит
Хельсинки
1:0 Дзиеркалс (Витасек, Скарлетт) – 09:58' (5x5)   1:1 Лехтонен (Пудас) – 19:00' (5x5)   1:2 Шрёдер (О'Нилл, Йоэнсуу) – 31:18' (5x5)   1:3 Пакаринен (Норман, Лёв) – 58:07' (5x5)

Напомним, первый матч сезона «Йокерит» должен был провести в Минске с местным «Динамо», однако болельщики финского клуба были против этого из-за политической и социальной обстановки в Беларуси. В итоге встречу отменили, а «Йокериту» засчитали техническое поражение.

«Йокериту» засчитано техническое поражение в матче с минским «Динамо»
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