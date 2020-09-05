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Минское «Динамо» дома в овертайме победило «Барыс», гости отыгрались с 1:4

Минское «Динамо» дома в овертайме победило «Барыс», гости отыгрались с 1:4
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» дома победило «Барыс» в овертайме со счётом 5:4.

В первом периоде шайб заброшено не было, однако уже в начале второго минчане вышли вперёд. Гол с передач
Райана Спунера и Бреннана Менелла забил форвард Брэндон Козун. Спустя минуту и 16 секунд Роб Клинкхаммер увеличил преимущество «Динамо», по второй голевой передаче записали на свой счёт Спунер и Менелл. Ещё через 2 минуты и 6 секунд минчане забросили третью шайбу усилиями Артёма Демкова. На последней минуте периода команды обменялись шайбами. В третьем игровом отрезке «Барыс» сумел отыграться с 1:4 и сравнять счёт. Шайбы забросили Роман Старченко, Никита Михайлис и Даррен Диц. Победу минчанам в овертайме принёс гол Спунера.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2020, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Козун (Спунер, Менелл) – 25:06' (5x4)   2:0 Клинкхаммер (Спунер, Менелл) – 26:22' (5x4)   3:0 Демков (Усов, Горбунов) – 28:29' (5x5)   3:1 Сагадеев (Метальников, Блэкер) – 39:12' (5x5)   4:1 Шарангович (Паре) – 39:58' (5x5)   4:2 Старченко (Виделль) – 40:33' (5x5)   4:3 Михайлис (Валк) – 54:09' (5x4)   4:4 Диц (Виделль, Старченко) – 57:29' (5x5)   5:4 Клинкхаммер (Спунер, Менелл) – 60:31' (3x3)

Напомним, что предыдущий матч «Динамо» должно было провести в Минске с «Йокеритом», однако болельщики финского клуба были против этого из-за политической и социальной обстановки в Беларуси. В итоге встречу отменили, а «Йокериту» засчитали техническое поражение.

«Йокериту» засчитано техническое поражение в матче с минским «Динамо»
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