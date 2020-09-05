Минское «Динамо» дома в овертайме победило «Барыс», гости отыгрались с 1:4

Минское «Динамо» дома победило «Барыс» в овертайме со счётом 5:4.



В первом периоде шайб заброшено не было, однако уже в начале второго минчане вышли вперёд. Гол с передач

Райана Спунера и Бреннана Менелла забил форвард Брэндон Козун. Спустя минуту и 16 секунд Роб Клинкхаммер увеличил преимущество «Динамо», по второй голевой передаче записали на свой счёт Спунер и Менелл. Ещё через 2 минуты и 6 секунд минчане забросили третью шайбу усилиями Артёма Демкова. На последней минуте периода команды обменялись шайбами. В третьем игровом отрезке «Барыс» сумел отыграться с 1:4 и сравнять счёт. Шайбы забросили Роман Старченко, Никита Михайлис и Даррен Диц. Победу минчанам в овертайме принёс гол Спунера.



Напомним, что предыдущий матч «Динамо» должно было провести в Минске с «Йокеритом», однако болельщики финского клуба были против этого из-за политической и социальной обстановки в Беларуси. В итоге встречу отменили, а «Йокериту» засчитали техническое поражение.

