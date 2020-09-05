Минское «Динамо» дома в овертайме победило «Барыс», гости отыгрались с 1:4

Минское «Динамо» дома победило «Барыс» в овертайме со счётом 5:4.
В первом периоде шайб заброшено не было, однако уже в начале второго минчане вышли вперёд. Гол с передач
Райана Спунера и Бреннана Менелла забил форвард Брэндон Козун. Спустя минуту и 16 секунд Роб Клинкхаммер увеличил преимущество «Динамо», по второй голевой передаче записали на свой счёт Спунер и Менелл. Ещё через 2 минуты и 6 секунд минчане забросили третью шайбу усилиями Артёма Демкова. На последней минуте периода команды обменялись шайбами. В третьем игровом отрезке «Барыс» сумел отыграться с 1:4 и сравнять счёт. Шайбы забросили Роман Старченко, Никита Михайлис и Даррен Диц. Победу минчанам в овертайме принёс гол Спунера.
Напомним, что предыдущий матч «Динамо» должно было провести в Минске с «Йокеритом», однако болельщики финского клуба были против этого из-за политической и социальной обстановки в Беларуси. В итоге встречу отменили, а «Йокериту» засчитали техническое поражение.
- 5 сентября 2020
-
19:49
-
19:41
-
19:39
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:52
-
18:22
-
18:01
-
17:47
-
17:36
-
17:18
-
16:41
-
16:17
-
15:38
-
14:52
-
14:04
-
13:54
-
13:42
-
12:59
-
12:51
-
12:02
-
11:49
-
11:37
-
10:54
-
10:38
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:46
-
08:21
-
07:45
-
07:30