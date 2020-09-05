Заварухин: «Сибири» не хватает последнего броска в завершении

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с нижегородским «Торпедо» (3:4).



«Интересный матч получился. Проспали первый период и он решил исход матча. Имели шансы в конце игры, но не хватает последнего броска и завершения. Пока так. Замена Красоткина была попыткой разбудить команду. Претензий к нему нет. Сегодня немного не хватило нам крайних нападающих.



Не показалось ли, что «Сибирь» сегодня выглядела медленнее, чем в матче с «Авангардом»? Только если в первом периоде. Во втором и третьем периодах команда двигалась хорошо», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.



Напомним, что уже на восьмой минуте встречи Антон Красоткин был заменён на Харри Сятери. Счёт к тому моменту был 2:1 в пользу «Торпедо».