Немировски: забивали, когда зажимали «Сибирь» быстрыми атаками

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с новосибирской «Сибирью» (4:3).
«Очень хорошо начали. Хорошо действовали в первом периоде, делали всё правильно, активно шли и нападающие, и защитники. К сожалению, во втором периоде «Сибирь» добавила, а мы — нет. Но самое главное — два очка. Думаю, в прошлом матче мы играли лучше, чем Уфа, но они выиграли, а мы — нет. Сегодня довольны половиной матча.
«Торпедо» расслабилось из-за комфортного счёта? Мы отошли от своей игры и подумали, что соперник отдаст нам шайбу без давления. Ждали, что соперник будет отдавать шайбу, а мы будем забивать. Так не бывает. Мы забивали, когда шли активно вперёд и зажимали «Сибирь» быстрыми атаками», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 5 сентября 2020
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
20:53
-
20:43
-
20:21
-
20:01
-
19:49
-
19:41
-
19:39
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:52
-
18:22
-
18:01
-
17:47
-
17:36
-
17:18
-
16:41
-
16:17
-
15:38
-
14:52
-
14:04
-
13:54
-
13:42
-
12:59
-
12:51
-
12:02
-
11:49
-
11:37
-
10:54
-
10:38