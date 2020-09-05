Немировски: забивали, когда зажимали «Сибирь» быстрыми атаками

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с новосибирской «Сибирью» (4:3).



«Очень хорошо начали. Хорошо действовали в первом периоде, делали всё правильно, активно шли и нападающие, и защитники. К сожалению, во втором периоде «Сибирь» добавила, а мы — нет. Но самое главное — два очка. Думаю, в прошлом матче мы играли лучше, чем Уфа, но они выиграли, а мы — нет. Сегодня довольны половиной матча.



«Торпедо» расслабилось из-за комфортного счёта? Мы отошли от своей игры и подумали, что соперник отдаст нам шайбу без давления. Ждали, что соперник будет отдавать шайбу, а мы будем забивать. Так не бывает. Мы забивали, когда шли активно вперёд и зажимали «Сибирь» быстрыми атаками», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.