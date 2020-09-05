Скабелка — о встрече с «Амуром»: удовлетворения от качества игры нет

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Амуром».



«Мы довольны тем, что взяли два очка. Предыдущие матчи были очень эмоциональными, с обилием заброшенных шайб. Сегодня нам не хватило куража. Мы много времени проводили в атаке, но совершали много невынужденных ошибок. Удовлетворения от качества игры нет. Молодец Исаев, который выручил и не пропустил. Думаю, мы соберём две спецбригады, поэтому пока выпускаем три сочетания», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.



Напомним, «Локомотив» дома обыграл хабаровский «Амур» со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали форварды ярославской команды Антон Ландер и Магнус Пяаярви. Голкипер «железнодорожников» Даниил Исаев отразил все 16 бросков по воротам.

«Локомотив» дома одолел хабаровский «Амур», Даниил Исаев оформил «сухарь»