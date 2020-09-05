Толчинский — о Гарипове в матче с «Динамо»: он неплохо подтащил «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский подвёл итоги встречи с московским «Динамо».



«Довольны результатом, счёт 2:1 — хорошо. Надо отдать должное Гарипову, он нас неплохо подтащил. Правда, игру 5 на 5 нужно улучшать.



Пас на Буше? У нас много вариантов розыгрыша, поэтому именно этот и проходит.



Диспетчерские навыки как у Шипачёва? Шипачёв, конечно, получше (смеётся). Повторюсь, Гарипов хорошо сыграл, мы всегда работаем над большинством, знаем, кто что делает, появилась взаимосвязь с ребятами», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.



Напомним, «Авангард» в Балашихе обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1. За омский клуб отличились Сергей Шумаков и Рид Буше. Единственную шайбу в составе бело-голубых забросил Владимир Брюквин.

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