Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шумаков — о голе ногой: случайность, летом в футбол играю — может, из-за этого

Шумаков — о голе ногой: случайность, летом в футбол играю — может, из-за этого
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо».

«Хорошая игра, все боролись, бились, ловили шайбу. Хорошо, что у нас два первых вратаря, которые нас выручают.

Эпизоды с незасчитанным голом и лакроссом? Я забивал лакросс уже, у меня есть уверенность, пробую. Не всегда, правда, получается, но мы будем делать ещё. Гол ногой? Случайность, попала в ногу, летом в футбол играю — может, из-за этого.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Проблемы с взаимопониманием? Сейчас начало сезона, мы только набираем обороты, в этом причина небольших проблем. Моменты были у обеих команд, просто мы забили больше, чем Динамо.

Как со здоровьем после силового? Ничего, нормально, отошёл от хита уже», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020