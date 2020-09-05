Шумаков — о голе ногой: случайность, летом в футбол играю — может, из-за этого

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо».



«Хорошая игра, все боролись, бились, ловили шайбу. Хорошо, что у нас два первых вратаря, которые нас выручают.



Эпизоды с незасчитанным голом и лакроссом? Я забивал лакросс уже, у меня есть уверенность, пробую. Не всегда, правда, получается, но мы будем делать ещё. Гол ногой? Случайность, попала в ногу, летом в футбол играю — может, из-за этого.

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Проблемы с взаимопониманием? Сейчас начало сезона, мы только набираем обороты, в этом причина небольших проблем. Моменты были у обеих команд, просто мы забили больше, чем Динамо.



Как со здоровьем после силового? Ничего, нормально, отошёл от хита уже», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.