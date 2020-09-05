Лямся: Мухамадуллин — талантливый парень, он обладает атакующим интеллектом

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги встречи с «Северсталью» (4:1).



«Мы довольны сегодняшней игрой. У нас был чёткий план перед матчем. После того как счёт стал 0:2 в первом периоде, это придало нам уверенности, мы стали понимать, что мы можем вести игру. Этим и ценна победа. «Северсталь» — очень сложный соперник. После того как мы повели — 2:0, появилась уверенность. Я рад, что отличились российские хоккеисты. Отмечу Кадейкина, Кугрышева, Воробьёва — эта линия нашей атаки действовала сегодня прекрасно. Следует отметить нашу игру в меньшинстве. Метсола отлично нас сегодня выручал, и отдельно следует отметить нашего молодого защитника Шахмадуллина. Это придаст ему уверенности.



Мухамадуллин провёл очень хороший матч. Он хорошо действовал не только в защите, но и в нападении. Поэтому, возможно, в будущем используем его в большинстве, это зависит от ситуации. Он талантливый и мастеровитый парень, который обладает атакующей интеллектуальной способностью.



Что касается игрового плана, то мы понимали, что «Северсталь» будет действовать агрессивно, постарается сыграть в прессинг. Я рад, что наши защитники действовали достаточно правильно. То, что было запланировано, они смогли выполнить. Это позволило нашим нападающим убегать в атаки 3 в 1, 2 в 1. Плюс мы использовали длинные передачи. Мы старались умно распоряжаться шайбой. В этом и заключался наш игровой план.



Алексеев? Чтобы играть успешно, нужна длинная скамейка. Это значит, что каждый игрок будет чувствовать конкуренцию в составе, будет отдавать все силы каждую игру. Эта ситуация для нас плюс», — цитирует Лямся пресс-служба «Северстали».

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