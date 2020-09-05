Пажо — о седьмом матче серии с «Филадельфией»: у нас нет права на ошибку

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо поделился ожиданиями от решающей встречи противостояния с «Филадельфией Флайерз».



«У нас нет права на ошибку. Мы должны показать всё, на что способны. Порой, когда ты в подобной ситуации, это помогает тебе продемонстрировать свои лучшие качества. Мы действительно уверены в команде в сегодняшней игре», — цитирует 27-летнего канадца официальный «твиттер» «Айлендерс».



Пажо в нынешнем плей-офф провёл 15 встреч, набрав 9 (7+2) очков при показателе полезности «+11» и двух минутах штрафного времени.



Гол Ивана Проворова во втором овертайме шестого матча серии c «Нью-Йорк Айлендерс» помог «Филадельфии» избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель этого противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».