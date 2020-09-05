Спунер — о матче с «Барысом»: третий период был нелучшим в нашем исполнении

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер рассказал о своих впечатлениях от победы над «Барысом» и от старта сезона.
«Хорошая игра. Третий период был нелучшим в нашем исполнении, но у нас молодая команда, молодёжи надо время, чтобы стать опытнее. Мы будем учиться. В будущем игра будет ещё лучше. Самое главное, что мы выиграли и набрали два очка.
Не думаю, что нам как-то помогло, что 3 сентября матч не состоялся. Хотелось бы сыграть тогда. Самое важное, что мы выиграли.
Впереди сложные соперники: «Салават Юлаев», «Ак Барс». Что делать, чтобы набрать максимум очков в этих матчах? Играть так же, как в первых двух периодах сегодня. И не забывать про защиту. Каждый должен улучшить свои действия в обороне. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — соперники, которым сложно забросить, поэтому надо использовать максимальное количество своих шансов», — цитирует Спунера официальный сайт «Динамо».
Напомним, минчане в овертайме обыграли «Барыс» со счётом 5:4. «Динамо» упустило преимущество в три шайбы, однако в овертайме смогло добиться победы. Райан Спунер оформил ассистентский хет-трик.
- 5 сентября 2020
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