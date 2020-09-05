Питерс: даже в текущих условиях заполняемости поддержка была ощутима

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал о своих впечатлениях от Екатеринбурга и начала сезона.
«Связка Дацюк — Белоусов? Я бы не хотел, чтобы у нас были только одно-два звена, которые показывают хорошую игру. Хотелось бы быть командой с более глубоким составом, где четыре звена способны «выстрелить» в каждом матче. Сезон длинный, посмотрим, как они будут взаимодействовать. Хорошие игроки играют в разных звеньях и создают взаимодействие, поэтому не стоит делать упор на конкретных, прошлогодних связках.
Открывать сезон — это всегда весело. Мы открыли его в Челябинске, но первый матч дома — это всегда особая атмосфера. Честно скажу, до того, как подписать контракт, я много общался с разными людьми, расспрашивал про город. То, что Екатеринбург — потрясающий город, оказалось чистой правдой. Правда и то, что Екатеринбург — о чем мне рассказывал Павел Дацюк — это хоккейный город. Даже в текущих условиях заполняемости поддержка была ощутима. Надеюсь, скоро трибуны можно будет заполнять полностью», — цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.
- 5 сентября 2020
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