Питерс: даже в текущих условиях заполняемости поддержка была ощутима

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал о своих впечатлениях от Екатеринбурга и начала сезона.



«Связка Дацюк — Белоусов? Я бы не хотел, чтобы у нас были только одно-два звена, которые показывают хорошую игру. Хотелось бы быть командой с более глубоким составом, где четыре звена способны «выстрелить» в каждом матче. Сезон длинный, посмотрим, как они будут взаимодействовать. Хорошие игроки играют в разных звеньях и создают взаимодействие, поэтому не стоит делать упор на конкретных, прошлогодних связках.



Открывать сезон — это всегда весело. Мы открыли его в Челябинске, но первый матч дома — это всегда особая атмосфера. Честно скажу, до того, как подписать контракт, я много общался с разными людьми, расспрашивал про город. То, что Екатеринбург — потрясающий город, оказалось чистой правдой. Правда и то, что Екатеринбург — о чем мне рассказывал Павел Дацюк — это хоккейный город. Даже в текущих условиях заполняемости поддержка была ощутима. Надеюсь, скоро трибуны можно будет заполнять полностью», — цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.